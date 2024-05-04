Соболенко о Швентек и Рыбакиной: «Мне нравится, что нас называют Большой тройкой, мы мотивируем друг друга»

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от финала в Мадриде.

Второй год подряд она сыграет за титул с Игой Швентек. В прошлом году она победила польку в трех сетах.

«Впереди отличный финал, наши с Игой матчи всегда превращались в сложные битвы. Я очень жду этого финала и сделаю все возможное, чтобы победить.

Мы обе прогрессируем, корректируем игру в течение года, поэтому нужно посмотреть ее матчи, чтобы понимать, менять ли стратегию. Я убеждена, что главная стратегия – это снова сосредоточиться на себе и играть агрессивно, доверяя своим ударам.

Я считаю, что наш прошлогодний матч стал для меня лучшим за весь сезон, особенно на грунте. Мы вышли на очень высокий уровень.

Я играла очень чисто, матч получился интенсивным, и я считаю, что это был лучший финал в моей карьере».

Соболенко радует, когда ее, Швентек и Елену Рыбакину называют лидерами тура.

«Мне нравится, что нас называют Большой тройкой, в каком-то смысле мы мотивируем друг друга. Иногда мы усложняем друг другу жизнь, но в то же время [соперничество] помогает нам прогрессировать, работать усерднее, искать новое.

На нескольких турнирах я не показывала результаты, поэтому посмотрим, как пойдет, это только один такой турнир. Надеюсь, сезон продолжится в том же духе, и мы снова будем Большой тройкой».

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7 комментариев
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скорее троечка
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"Большая тройка" только одна, а вы "тройняшки")))
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Читает Спортс ))
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Вообще не всегда были битвы, несколько разгромов было. И все разгромы в пользу Швентек
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Никакой женской биг3 нет, есть Big One 1ga и чуть ниже неё несколько неплохих теннисисток.
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