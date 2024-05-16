Соболенко о брани во время интервью: «Просто ругань у меня в крови»

Теги WTA Арина Соболенко брань контент Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что она матерится во время интервью.

Белоруска в прямом эфире рассказывала, как начала снимать видео о том, как проводит свой день.

– У меня была такая идея, и я поняла, что люди хотели бы видеть подобное чаще. Теперь моя цель – снимать в каждом городе.

До тех пор, пока им не разонравится. Как только они начнут говорить: «Прекратите, мы устали от этого дерьма...»

– Перед интервью она обещала не говорить ничего такого – ни слов на букву F, ни ругани! 

– Просто ругань у меня в крови.

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12 комментариев
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"Ругань, ***, у меня в крови, *****!" сказала Соболенко и мило улыбнулась))
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Не было времени на учебу и воспитание.
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Хабалка
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Ответ Александр Тараканов
Не было времени на учебу и воспитание.
ага, ужас. не училась как следует, вот и стала мультимиллионершей и звездой спорта. а училась бы хорошо, работала бы супермаркете на кассе, как все нормальные барышни
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«Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты». Фаина Раневская
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Ответ Mohnatiy
"Ругань, ***, у меня в крови, *****!" сказала Соболенко и мило улыбнулась))
Черноротость как качество личности – склонность чернить, говорить обо всём и обо всех дурно, постоянно употреблять в своей речи грязные ругательства, сыпать проклятиями и оскорблениями, осуждать и наговаривать на людей напраслину.
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Видимо все из детства - придет батя с работы и начинает fuckами сыпать.
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видимо, предполагается, что для болельщиков такая распущенность привлекательна...
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На редкость отталкивающий человек💩
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"Ругань в крови", это что за ерунду она сказала?
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Ну понятно что Арина сейчас на гребне волны и все такое. Медные трубы дуют в уши и заглушают здравый смысл. Но хорошо бы и ей самой уже понять, и особенно ее окружению, что скромность девушку не портит, а украшает.
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