Соболенко о брани во время интервью: «Просто ругань у меня в крови»

Арина Соболенко прокомментировала то, что она матерится во время интервью.

Белоруска в прямом эфире рассказывала, как начала снимать видео о том, как проводит свой день.

– У меня была такая идея, и я поняла, что люди хотели бы видеть подобное чаще. Теперь моя цель – снимать в каждом городе.

До тех пор, пока им не разонравится. Как только они начнут говорить: «Прекратите, мы устали от этого дерьма...»

– Перед интервью она обещала не говорить ничего такого – ни слов на букву F, ни ругани!

– Просто ругань у меня в крови.