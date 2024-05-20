Обвинения Зверева в домашнем насилии – что нужно знать? Суд начнется 31 мая

Проблема чемпиона Рима.

На прошлой неделе Александр Зверев выиграл один из крупнейших турниров в календаре – «Мастерс» в Риме – и в понедельник вернулся в топ-4 рейтинга ATP. А 31 мая, в разгар «Ролан Гаррос», начнется суд по обвинению в домашнем насилии, которое против Зверева выдвинула бывшая девушка.

Что об этом нужно знать?

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● В июле 2023-го появилась новость, что Бренда Патеа – с которой у Зверева общая дочь – обвиняет его в нанесение телесных повреждений. Тогда государственный обвинитель в Германии ходатайствовал о возбуждении в отношении Зверева уголовного дела, прокуратура проводила проверку.

● Зверев, со своей стороны, говорил: «Я полностью отрицаю эти обвинения. Этим вопросом займутся мои адвокаты. Больше я ничего не скажу».

● 2 октября берлинский суд оштрафовал Зверева на 450 тысяч евро. По судебным документам, в мае 2020 года Зверев «проявил физическое насилие и нанес ущерб здоровью женщине во время спора».

Патеа в интервью рассказывала, что Зверев толкнул ее в стену и душил.

● Подобные штрафные ордеры в немецкой правоохранительной системе применяются, когда прокуратура считает, что по обвинениям достаточно доказательств – и судебный процесс не требуется.

При этом у обвиняемого есть право оспорить решение – и это уже приводит к публичному процессу. Зверев именно так и поступил.

Важное юридическое уточнение – поскольку Зверев оспорил ордер, до окончания процесса в его отношении действует презумпция невиновности.

● В начале сезона Зверева избрали в Совет игроков ATP – и его самого и многих других игроков спрашивали, нормально ли, что человек под такими обвинениями, пользуется такой поддержкой. Большинство мужчин старались соблюдать нейтралитет, но из женского тура звучала критика.

Например, Ига Швентек говорила: «На этот вопрос нет хорошего ответа. Думаю, тут все зависит от ATP. Конечно, плохо, когда игрока, которому предъявляют такие обвинения, в каком-то смысле продвигают».

А Слоун Стивенс выступила жестче: «ATP идет своим путем. Они делают что хотят. Произошло бы такое в WTA? Наверное, нет.

У него скоро суд – посмотрим, что будет дальше. Конечно, это очень сложная ситуация. Думаю, суд все определит. Сейчас очень много догадок и обвинений.

Для тура и болельщиков лучше, чтобы все это закончилось. Думаю, так и произойдет. После суда люди получат то, что хотят. И потом ATP будет решать, что делать с игроком».

● Зверев же называл обвинения «херней»: «Любой человек с более-менее адекватным IQ понимает, что происходит. Надеюсь, большинство из вас тоже. Меня это не беспокоит».

● При этом Патеа – уже вторая девушка, обвинившая Зверева в домашнем насилии . В 2020-м это сделала Ольга Шарыпова – но она не пошла в полицию. Поэтому тогда дело рассматривала только комиссия ATP, которой понадобилось 15 месяцев, чтобы установить – доказательств, которые поддерживали бы обвинения, недостаточно.

В этом году Шарыпова участвовала в реалити-шоу «Невеста. Экстра любовь» на телеканале ТНТ и в одном из интервью говорила о той истории: «Сейчас каждый живет своей жизнью, у нас это прекрасно получается. Было и было. В жизни каждого человека случаются ошибки, падения, на которых учатся, особенно в юном возрасте. Так что идем дальше!»

● Суд по обвинениям Патеа начнется 31 мая. Ожидается, что процесс займет восемь дней – правда, не последовательно.

Зверев лично присутствовать в суде не планирует.

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Фото: IMAGO/Paul Zimmer, marco iacobucci/Global Look Press