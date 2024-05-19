Джорджи не оплатила аренду виллы за полгода и вывезла оттуда антикварную мебель стоимостью до 100 тысяч евро (la Repubblica)

Теги происшествия WTA Камила Джорджи деньги Теннис

Камила Джорджи, завершившая карьеру в начале мая, вывезла дорогую антикварную мебель с виллы, которую вместе с семьей арендовала до отъезда из Италии.

Как сообщает la Repubblica, Джорджи, покидая виллу в Каленцано, не выплатила арендную плату за полгода и украла из нее половину мебели, включая персидские ковры и антикварный стол весом в полтонны. По словам владелицы виллы, нанесенный ущерб оценивается в 50-100 тысяч евро.

«Я написала [отцу Камилы Серджио Джорджи], что они должны хотя бы вернуть наши вещи, а он презрительно ответил, что эти предметы не несут большой ценности. Отвратительное отношение к человеку, который понес экономический, а еще эмоциональный ущерб. Я не знаю, насколько это правда и сколько Камила должна государству, но я знаю, что она должна нам. Эти предметы были частью моей жизни и жизни моей матери. Я хочу вернуть хотя бы их – с учетом того, что мы уже потеряли надежду вернуть тысячи евро арендной платы».

Женщина уточнила, что несколько месяцев назад соседи уведомили ее о прибытии нескольких фургонов для погрузки мебели.

«Когда я приехала, уже никого не осталось, а дом был полупустой. Но в саду лежали некоторые предметы мебели и ковры, сложенные друг на друга. Наверное, они заполнили грузовики и не знали, куда девать эти вещи», – добавила женщина.

Ранее сообщалось, что 32-летнюю теннисистку преследует итальянская налоговая служба.

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13 комментариев
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Если это правда, то просто пипец, что у людей в головах 😱
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Если Камила не объявится, надо запускать акцию, как с Пэн Шуай было, боюсь, что папа что-то скрывает, иначе зачем такие дикости
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Оказывается все эти годы за ангельской внешностью скрывался матёрый уголовник))
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"Сгорел сарай, гори и хата"-народная украинская пословица.
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Ответ Vfvi
Если Камила не объявится, надо запускать акцию, как с Пэн Шуай было, боюсь, что папа что-то скрывает, иначе зачем такие дикости
У нее все отлично, на днях выкладывала фотку из бутика в Нью-Йорке https://i.ibb.co/rctf04d/GNitut4-WAAEgj2-R.jpg
На всяких неудачников типа владелицы виллы или итальянских налоговиков она не обращает внимания))
"Поймай меня, если сможешь"
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Поддельные сертификаты о вакцинации от ковида; обвинения в неуплате налогов и включение в базу розыска налоговой полицией Италии.
Теперь вот это.
Во все тяжкие, тк скть. Синьёрита отжигает))))
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что там на очереди, наркотики, связи с мафией, подпольная шпионская карьера?
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Ответ Stas Salesov
У нее все отлично, на днях выкладывала фотку из бутика в Нью-Йорке https://i.ibb.co/rctf04d/GNitut4-WAAEgj2-R.jpg На всяких неудачников типа владелицы виллы или итальянских налоговиков она не обращает внимания)) "Поймай меня, если сможешь"
Эх Стасик Стасик) Если бы такое провернула Соболенко или Кудерметова какая-нибудь, ты бы уже во всех ветках вещал и кричал про самую опасную преступницу и как вообще так можно поступать в современном мире. А тут даже сидишь чуть ли не оправдываешь ее😂
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Очень странно. По многим СМИ прошла информация. Очень странно...
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Ответ Aryna Lapko
Оказывается все эти годы за ангельской внешностью скрывался матёрый уголовник))
Не, ну батя там всегда подозрительно выглядел...
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Накол мошенницу и воровку
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Ответ Kazanest
Если это правда, то просто пипец, что у людей в головах 😱
Я думаю что папаша Серджио не совсем аргентинец.
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