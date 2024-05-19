Джорджи не оплатила аренду виллы за полгода и вывезла оттуда антикварную мебель стоимостью до 100 тысяч евро (la Repubblica)

Камила Джорджи, завершившая карьеру в начале мая, вывезла дорогую антикварную мебель с виллы, которую вместе с семьей арендовала до отъезда из Италии.

Как сообщает la Repubblica, Джорджи, покидая виллу в Каленцано, не выплатила арендную плату за полгода и украла из нее половину мебели, включая персидские ковры и антикварный стол весом в полтонны. По словам владелицы виллы, нанесенный ущерб оценивается в 50-100 тысяч евро.

«Я написала [отцу Камилы Серджио Джорджи], что они должны хотя бы вернуть наши вещи, а он презрительно ответил, что эти предметы не несут большой ценности. Отвратительное отношение к человеку, который понес экономический, а еще эмоциональный ущерб. Я не знаю, насколько это правда и сколько Камила должна государству, но я знаю, что она должна нам. Эти предметы были частью моей жизни и жизни моей матери. Я хочу вернуть хотя бы их – с учетом того, что мы уже потеряли надежду вернуть тысячи евро арендной платы».

Женщина уточнила, что несколько месяцев назад соседи уведомили ее о прибытии нескольких фургонов для погрузки мебели.

«Когда я приехала, уже никого не осталось, а дом был полупустой. Но в саду лежали некоторые предметы мебели и ковры, сложенные друг на друга. Наверное, они заполнили грузовики и не знали, куда девать эти вещи», – добавила женщина.

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