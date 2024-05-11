Джорджи завершила карьеру, чтобы скрыться от налоговой (Corriere della Sera)

Теги происшествия WTA Камила Джорджи деньги Теннис

Камила Джорджи могла завершить карьеру из-за проблем с налоговой службой.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Когда ITF внесла Джорджи с список игроков, завершивших карьеру, WTA попыталась обратиться к теннисистке за комментариями, но у нее и ее родных оказались отключены телефоны, утверждает il Giornale.

По информации итальянской прессы, Джорджи разыскивает налоговая служба. Финансовая полиция вызывала Джорджи на 13 апреля, но она не явилась. В последние несколько дней ее безуспешно пытались уведомить о результатах налогового расследования. У нее обнаружили непогашенные долги.

Из расследования, проведенного прокуратурой Флоренции, следует, что она и ее родственники не подали ежегодные налоговые декларации о доходах.

Завершение карьеры связывают с тем, что теннисисты обязаны регулярно сообщать свое местонахождение, чтобы их могли найти офицеры допинг-контроля.

16 июля Джорджи должна присутствовать на предварительных слушаниях по делу о поддельных сертификатах о вакцинации, которые пройдут в Виченце.

Предполагается, что сейчас она находится в США.

Джорджи о том, что стала фигуранткой дела о фальшивых сертификатах о вакцинации: «Для меня эта история закончилась»

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7 комментариев
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Ждем Камилку в России. Станет почетным гражданином Саратова. Будет выступать на кубке северной Пальмиры и вещать в качестве эксперта на Больше!
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У неё вся карьера какая-то скандальная, ничего кроме внешности.
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Ответ чистый раскат
Абсолютная дива на корте и вне
Вот честное слово не понимаю тех, кому она нравится. Лицо такое, будто она бухает ежедневно годами, 32 года, а такая вся помятая, фигуры тоже нет. Что в ней такого притягательного?
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