Джорджи завершила карьеру, чтобы скрыться от налоговой (Corriere della Sera)

Камила Джорджи могла завершить карьеру из-за проблем с налоговой службой.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Когда ITF внесла Джорджи с список игроков, завершивших карьеру, WTA попыталась обратиться к теннисистке за комментариями, но у нее и ее родных оказались отключены телефоны, утверждает il Giornale.

По информации итальянской прессы, Джорджи разыскивает налоговая служба. Финансовая полиция вызывала Джорджи на 13 апреля, но она не явилась. В последние несколько дней ее безуспешно пытались уведомить о результатах налогового расследования. У нее обнаружили непогашенные долги.

Из расследования, проведенного прокуратурой Флоренции, следует, что она и ее родственники не подали ежегодные налоговые декларации о доходах.

Завершение карьеры связывают с тем, что теннисисты обязаны регулярно сообщать свое местонахождение, чтобы их могли найти офицеры допинг-контроля.

16 июля Джорджи должна присутствовать на предварительных слушаниях по делу о поддельных сертификатах о вакцинации, которые пройдут в Виченце.

Предполагается, что сейчас она находится в США.

Джорджи о том, что стала фигуранткой дела о фальшивых сертификатах о вакцинации: «Для меня эта история закончилась»