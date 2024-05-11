Джорджи завершила карьеру, чтобы скрыться от налоговой (Corriere della Sera)
Камила Джорджи могла завершить карьеру из-за проблем с налоговой службой.
Об этом сообщает Corriere della Sera.
Когда ITF внесла Джорджи с список игроков, завершивших карьеру, WTA попыталась обратиться к теннисистке за комментариями, но у нее и ее родных оказались отключены телефоны, утверждает il Giornale.
По информации итальянской прессы, Джорджи разыскивает налоговая служба. Финансовая полиция вызывала Джорджи на 13 апреля, но она не явилась. В последние несколько дней ее безуспешно пытались уведомить о результатах налогового расследования. У нее обнаружили непогашенные долги.
Из расследования, проведенного прокуратурой Флоренции, следует, что она и ее родственники не подали ежегодные налоговые декларации о доходах.
Завершение карьеры связывают с тем, что теннисисты обязаны регулярно сообщать свое местонахождение, чтобы их могли найти офицеры допинг-контроля.
16 июля Джорджи должна присутствовать на предварительных слушаниях по делу о поддельных сертификатах о вакцинации, которые пройдут в Виченце.
Предполагается, что сейчас она находится в США.
Джорджи о том, что стала фигуранткой дела о фальшивых сертификатах о вакцинации: «Для меня эта история закончилась»