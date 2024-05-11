Джорджи официально объявила о завершении карьеры

Теги WTA Камила Джорджи Теннис

Камила Джорджи подтвердила, что ушла из тенниса.

«Мои дорогие болельщики!

Рада официально объявить, что завершила теннисную карьеру. Я так благодарна вам за многолетние любовь и поддержку. Я дорожу всеми прекрасными воспоминаниями.

О моих планах на будущее ходит много недостоверных слухов, поэтому я очень жду, когда сама смогу рассказать вам о предстоящих интересных возможностях. Мне очень приятно с вами делиться, давайте вместе продолжим этот путь», – написала чемпионка четырех турниров WTA в сторис.

Ранее итальянская пресса сообщала, что Джорджи разыскивает налоговая служба.

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