Джорджи официально объявила о завершении карьеры
Камила Джорджи подтвердила, что ушла из тенниса.
«Мои дорогие болельщики!
Рада официально объявить, что завершила теннисную карьеру. Я так благодарна вам за многолетние любовь и поддержку. Я дорожу всеми прекрасными воспоминаниями.
О моих планах на будущее ходит много недостоверных слухов, поэтому я очень жду, когда сама смогу рассказать вам о предстоящих интересных возможностях. Мне очень приятно с вами делиться, давайте вместе продолжим этот путь», – написала чемпионка четырех турниров WTA в сторис.
Ранее итальянская пресса сообщала, что Джорджи разыскивает налоговая служба.