Джорджи официально объявила о завершении карьеры

подтвердила, что ушла из тенниса.

«Мои дорогие болельщики!

Рада официально объявить, что завершила теннисную карьеру. Я так благодарна вам за многолетние любовь и поддержку. Я дорожу всеми прекрасными воспоминаниями.

О моих планах на будущее ходит много недостоверных слухов, поэтому я очень жду, когда сама смогу рассказать вам о предстоящих интересных возможностях. Мне очень приятно с вами делиться, давайте вместе продолжим этот путь», – написала чемпионка четырех турниров в сторис.

Ранее итальянская пресса сообщала, что Джорджи разыскивает налоговая служба.