Лучшая теннисистка Италии внезапно ушла – возможно, чтобы скрыться от налоговой

Камила Джорджи – лучшая теннисистка Италии со времен шлемоносиц Скьявоне и Пеннетты: на ее счету четыре титула WTA, включая канадский тысячник в 2021-м, один четвертьфинал и много вторых недель «Шлемов», а также 6,5 млн долларов призовых (до налогов).

На этой неделе 32-летняя Джорджи по рейтингу шестая ракетка Италии (116-я – в мире) и еще в марте играла на супертурнире в Майами (а чуть раньше в Индиан-Уэллс вообще прервала победную серию Кэти Болтер ), но на прошлой неделе вдруг стало известно, что за последние два месяца карьеру она завершила.

Не заплатила налогов на сотни тысяч и уже была из-за этого в суде

Когда неделю назад Агентство по обеспечению честности в теннисе ITIA отметило Джорджи как завершившую карьеру, удивленные представители WTA попытались с ней связаться – и не смогли: телефоны ни работали ни у нее, ни у членов ее семьи.

Несколько дней спустя объяснение нашлось у Corriere della Sera: Джорджи разыскивает итальянская налоговая служба после того, как в апреле она не явилась по вызову финансовой полиции. Завершение теннисной карьеры объясняют тем, что Джорджи скрывается от властей, а как теннисистка была бы обязана каждый день сообщать свое местонахождение, чтобы ее могли найти допинг-офицеры.

Из расследования, проведенного прокуратурой Флоренции, следует, что Джорджи и ее родственники не подавали ежегодные декларации о доходах. Также оказалось, что еще прошлым летом итальянское агентство по доходам направило в национальную теннисную федерацию, оплачивающую игрокам выступления за сборную, письмо о взыскании 464 тысячи евро из долга Джорджи – чтобы деньги были удержаны с непроведенных или будущих выплат ей (с тех пор за сборную не играла).

В конце 2023-го Джорджи в суде тосканского города Прато, неподалеку от которого она жила последние несколько лет, освободили от ответственности за неподачу налоговой декларации за 2013-14 годы, но вероятно, с тех пор у нее нашли новые нарушения и долги.

Кстати, провинция Прато, куда Джорджи переехали из соседней Каленцано, печально известна высокой концентрацией потогонных фабрик, где размещают производство марки, стремящиеся к престижу лейбла «сделано в Италии» (среди них, например, одиозный Brandy Melville). Мэр Каленцано Риккардо Престини рассказал Il Messaggero, что переезд Джорджи был связан как раз «с их активностями в сфере готовой одежды». Очевидно, имеется в виду бренд Giomila, в котором Джорджи выступала последние несколько лет, представляясь его амбассадором, но не обозначая, что он ее (хотя понятно, что даже название марки образовано словослиянием ее фамилии и имени).

Соседи Джорджи говорят, что уже давно не видели никого из семьи, а медиа предполагают, что они в США. Никто из них не обновляет соцсети – только Камила на прошлой неделе подтвердила в сторис, что карьеру завершила и теперь ждет возможности рассказать о планах, которые не совпадают со «множеством недостоверных слухов».

Может, это все и слухи, но Corriere della Sera публиковала оригинал письма о долге в 464 тысячи евро. Впрочем, Джорджи вообще не чужда разным противоречиям.

Буйный папа, мутный бренд, подозрительные сертификаты вакцинации

Джорджи играет в сверхагрессивный и часто бесшабашный теннис, который приводит к разным аномалиям: в хороший день она могла не отдать ни гейма чемпионке «Шлема» Слоун Стивенс, в плохой – проиграть матч, в первом сете которого вела 5:1 и имела семь сетболов. Джорджи всегда делала много невынужденных и двойных ошибок, но не изменяла себе, даже когда игра не шла; есть клип , где она очень веселится от того, что выиграла матч, который провела ужасно (не путать с важным теннисным мемом, где она после выхода в четвертьфинал «Уимблдона» говорит : «Я не слежу за женским теннисом, и я не слежу за теннисом»).

Отец и тренер Джорджи Серджио – ветеран Фолклендской войны – известен темпераментностью и хорошо знаком судьям матчей его дочери (минимум однажды на уровне WTA она получила крайне редкий штраф на гейм в том числе из-за его несдержанности на трибуне). А еще в детстве Камилы он отказался отдавать ее в академию IMG, потому что она «не проститутка, чтобы на ней кто-то зарабатывал».

Джорджи много раз говорила, что увлекается модой и поэтому выступает в нарядах дизайна мамы Клаудии, при этом личный стиль Камилы не назвать особенно современным или изысканным. Марка Giomila, в которой она играла последние годы, заявляет, что существует с начала 2000-х, но это, скорее всего, мифотворчество.

На данный момент соцсети бренда не обновлялись больше года, но он вроде бы еще существует – во всяком случае Джорджи до последнего играла в нем. Помимо ужасающего ассортимента марка удивляет высокими ценами, которые оправдываются тем самым производством в Италии: 170 евро за теннисную юбку без встроенных шортов и топ без встроенного бюстгальтера, не считая доставки (бесплатная – для заказов от 1000 евро). Для сравнения: заказать в Италию полностью функциональный аутфит Wilson обойдется в 120 евро.

Наконец, в прошлом году Джорджи в Италии стала фигуранткой уголовного дела о поддельных сертификатах о вакцинации. Тогда находящаяся под следствием врач Даниэла Гриллоне Течиоу назвала теннисистку и всю ее семью в числе пациентов, которым она выдавала свидетельства о прививке от ковида, слив вакцины в унитаз. Джорджи сказала, что это неправда, она делала прививки у разных врачей, и ее имя использовано для отвлечения внимания. На 16 июля назначено предварительное судебное слушание, куда Джорджи вызвана, но непохоже, что собирается.

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Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Vaughn Ridley, Vittorio Zunino Celotto; instagram.com /camila_giorgi_official; facebook.com /giomila.official