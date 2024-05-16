Джокович о критике: «Люди думают, что я черпаю энергию от того, что кому-то не нравлюсь. Но иногда это только злит»

Новак Джокович рассказал, как относится к критике.

«Люди думают, что я черпаю энергию от того, что кому-то не нравлюсь. У меня случаются разные неудачи и на корте, и вне его. В течение многих лет я учился сквозь трудности.

Но иногда ответ на каждую статью о себе, каждый комментарий или заявление не заведет далеко. Это просто выкинет из зоны комфорта и разозлит. А я не хочу это чувствовать.

Да, иногда нужно, чтобы тебя разбудили и встряхнули, чтобы получилось показать максимум. Но чаще всего я хочу наслаждаться жизнью, иметь хорошие отношения с людьми. Мне очень дорого этот спорт и мне важно, чтобы люди были счастливы от моего тенниса».