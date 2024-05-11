Медведев перед матчем с Медьедовичем: «Он похож на медведя больше, чем я»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Хамад Медьедович Теннис

Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча против Хамада Медьедовича.

– Вы знакомы с его игрой? И всем известно, что «Медьедович» в сербском языке тоже образовано от слова «медведь».

– Он похож на медведя больше, чем я. Сильный. Может, чуть пониже, но больше похож на медведя.

Я знаю его немного. В прошлом году все увидели, что он здорово умеет играть. В этом году, я так понимаю, он был немного травмирован. Он поднимался в рейтинге, и мне кажется, войдет в топ-100. Это вопрос времени – будут ли у него такие хорошие результаты (сейчас серб 121-й, а его наивысший рейтинг – №102 – Sports).

Я сделаю все возможное, чтобы остановить его на этом турнире. С его игрой я почти не знаком. Кажется, у него очень агрессивный стиль. Попрошу команду рассказать мне, как он играет, и, конечно, постараюсь сам разобраться по ходу матча, как можно его победить.

Но я считаю, что в будущем он может стать очень, очень сильным игроком.

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