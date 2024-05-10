Семикратные чемпионки парных ТБШ Крейчикова и Синякова возобновят совместные выступления ради Олимпиады

Барбора Крейчикова и Катерина Синякова объявили о воссоединении. Олимпийские чемпионки Токио сыграют вместе в Париже.

Крейчикова и Синякова взяли перерыв в совместных выступлениях в ноябре прошлого года после поражения в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.

Вместе Синякова и Крейчикова выиграли 16 турниров, в том числе семь «Больших шлемов», Олимпиаду-2020 и итоговый турнир-2021. Каждая из них возглавляла парный рейтинг.