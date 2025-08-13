Шарапова о грунте: «Со временем я поняла, что мне не надо менять игру, чтобы взять «Ролан Гаррос». Нельзя отказываться от мощи»

Мария Шарапова поделилась, как приспособилась к игре на грунте.

«Я рано поняла, что с этим покрытием будут трудности. Отец тоже это понимал. Перед матчами он всегда говорил, что это игра в кошки-мышки, и я эта фраза хорошо описывает игру на грунте. Там можно играть мощно – но чтобы стать чемпионом, нужно играть умно. А у меня игра замешана но мощи. Так что мне нужно было использовать сильные стороны и подтянуть то, что я делала не на пятерку.

В том числе движение. Я начала работать над скольжением – и на левую ногу скользила лучше, чем на правую, потому что я от природы левша. Это в чем-то дало мне преимущество, потому что бэкхенд всегда был моим лучшим ударом. И так я могла лучше доставать мяч. С форхенда я и так могла далеко дотянуться одной рукой.

Со временем я поняла, что мне не надо менять игру, чтобы взять «Ролан Гаррос». Нужно просто адаптировать ее к грунту. Нельзя отказываться от мощи.

Например, на грунте не надо целиться в линии – можно бить подальше от линии, и это будет так же эффективно. Нужно понимать, что мяч, который на харде или траве пролетит навылет, тут не пролетит. Поэтому нужно быть готовой выйти к сетке или продвинуться на пару шагов вперед и нанести еще один удар. Для меня было очень важно понять, когда выдвигаться вперед», – рассказала Шарапова в подкасте Энди Роддика.

