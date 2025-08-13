  • Спортс
  Куэрри о том, что Осака не поздравила Мбоко после поражения в Монреале: «Может ли она вести себя как взрослый человек хотя бы пять минут?»
10

Куэрри о том, что Осака не поздравила Мбоко после поражения в Монреале: «Может ли она вести себя как взрослый человек хотя бы пять минут?»

Сэм Куэрри и Стив Джонсон раскритиковали поведение Наоми Осаки в Монреале.

Во время речи после поражения от Виктории Мбоко в финале тысячника она не поздравила канадку с победой. После Осака извинилась, сказав, что была «ошарашена и сконцентрирована на том, чтобы сократить речь» и забыла об этом.

На подкасте Nothing Major экс-11-я ракетка мира Куэрри заявил: «Может ли Осака вести себя как взрослый человек хотя бы пять минут? Просто скажи хорошую речь, притворись на пять минут, а потом уйди в раздевалку. Это меня выводит. Она ведь зарабатывает 30 миллионов долларов, нельзя просто так уклоняться от этого. Скажи нормальную речь, поздравь соперницу.

Но я должен сказать, что она провела хорошую неделю. Она играла не великолепно, хоть и местами она показывала признаки хорошей формы, но выйти в финал – это здорово. Теперь она может ехать на US Open и дойти там до полуфинала, финала или, возможно, даже победить».

Джонсон согласился: «Меня тоже это выводит из себя. Как спортсмен вы должны справлять и с хорошим, и с плохим. Нельзя только получать похвалу, когда ты играешь хорошо.

Я понимаю, что момент тяжелый, мы видели то же самое у [Арины] Соболенко, и у мужчин такое было. Но я не думаю, что [Арина] Соболенко заслужила ту реакцию, которую получила после «Ролан Гаррос», когда говорила о поражении, потому что она критиковала свою игру и не поблагодарила Коко [Гауфф].

В каком-то смысле получается, что ты доходишь до важнейшей стадии, проигрываешь и через 10 минут общаешься с прессой – у тебя нет времени все осмыслить, в голове все спутано. Никто на обычной работе не сталкивается с тем, что его спрашивают: “У вас что, был плохой день?” Иногда это трудно, и со временем она научится с этим справляться.

Но хотя бы дай честный ответ и поблагодари соперника. Сделай все такие вещи и двигайся дальше. Я знаю, что это тяжело, но ты спортсмен, и это часть твоей работы».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
