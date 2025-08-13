  • Спортс
Хачанов о том, что может попасть на итоговый: «Он уже не за горами, где-то мысли об этом есть»

Карен Хачанов рассказал, как относится к тому, что может отобраться на итоговый.

Ранее он никогда на него не попадал. Сейчас россиянин идет 11-м в чемпионской гонке.

– В живом рейтинге ты сейчас 10-й. В какой момент ты начнешь думать об итоговом турнире ATP?

– Ну живой рейтинг это живой рейтинг, все зависит все равно от того, как кто сыграет здесь, как закончится турнир. Поэтому я бы не бежал впереди паровоза, фокусируясь на той игре, которую играю, на каждом матче.

Хочу продолжать в том же духе – [итоговый] конечно же, уже не за горами, где-то мысли об этом есть. Но, наверное, нужно не просто думать об этом, а стараться произвести в реальность. Поэтому от этого зависит уже, как ты будешь играть, в какой форме подходить и как продолжать. Поэтому это основное, – поделился Хачанов с «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
