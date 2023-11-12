Семикратные чемпионки парных ТБШ Крейчикова и Синякова сделают перерыв в совместных выступлениях

Катерина Синякова и Барбора Крейчикова не будут играть вместе в парном разряде.

«Мы договорились не продолжать. Это была моя инициатива. Я хотела перемен. Мы спокойно договорились и, разумеется, не против воссоединиться в будущем. Думаю, перерыв пойдет нам на пользу, и мы сможем вернуться еще сильнее», – объяснила Синякова.

«Для меня это стало неожиданностью. Мы много говорили, обсуждали и расстаемся в хороших отношениях. Я уважаю ее решение. Посмотрим, что ждет нас в следующем году. Мы двигаемся дальше», – прокомментировала Крейчикова.

Пока неизвестно, с кем они будут выступать по ходу сезона.

Вместе Синякова и Крейчикова выиграли 16 турниров, в том числе семь «Больших шлемов», Олимпиаду-2020 и итоговый турнир-2021. Каждая из них возглавляла парный рейтинг.

Они не исключают, что вместе сыграют на Олимпиаде в Париже в следующем году.

«Почему нет? Мы хорошо поговорили и открыты разным вариантам. Это не значит, что теперь мы не разговариваем и друг друга избегаем. Такого быть не должно. Возможно, это нам даже поможет, потому что все ждут, что мы будем доминировать, но другие пары нас уже изучили. Очень трудно держать планку. Но Олимпиада есть Олимпиада, и я хочу и должна играть с чешкой.

Мы добились больших успехов, даже словами не описать. Несмотря на то, что в следующем году мы не будем играть вместе, я считаю, что мы по-прежнему идеальная пара. Мы многого добились и еще многого можем добиться. Трудно продолжать доминировать на протяжении 10 лет. Это часть пути. Мы добились невероятных результатов. Я этому очень рада, и у нас еще многое впереди», – сказала Синякова.

«Это еще не конец. Посмотрим, что будет дальше. Мы достигли потрясающих результатов и, возможно, после перерыва воссоединимся и добьемся чего-то еще», – добавила Крейчикова.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе