Дрэйпер о Синнере и Алькарасе: «Они лидируют, но есть игроки вроде меня, которые голодны до того, чтобы их превзойти»

Джек Дрэйпер прокомментировал противостояние Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Янник и Карлос сейчас лучшие в мире. Они показывают захватывающий теннис, он заряжает.

В их игре нет пробелов – они очень стабильные и мощные. С ментальной стороны они оба очень опытные, потому что уже много раз сыграли на важных стадиях турниров, они оба состоявшиеся игроки. Но им все еще есть в чем прибавлять, так что потрясающе находиться рядом с ними.

Они лидируют, но есть игроки вроде меня, которые голодны до того, чтобы превзойти их уровень и сделать все, чтобы играть там, где они сейчас играют они. Я с нетерпение жду, когда снова с ними сыграю.

Он также рассказал про травму левой руки, из-за которой пропустил «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати.

«Я узнал, что у меня травма руки, с которой я играл некоторое время. Врачи и команда посоветовали взять мне перерыв. Я не тренировался пару дней, так что я отдохнул и отключился от тенниса. И после этого я был очень замотивирован вернуться, провести хороший подготовительный фитнес-блок и поработать в зале, чтобы добиться хороших результатов.

Я постепенно возвращался к игре, чтобы быть осторожным с рукой, но это были очень продуктивные несколько недель. Мне было жаль пропустить турниры в Торонто и Цинциннати, но, думаю, это был хороший период для рефлексии и того, чтобы прибавить.

Я с нетерпением жду US Open, и я в хорошей форме и с точки зрения тенниса, и с личной. Я чувствую, что освежился, я замотивирован и не могу дождаться, когда смогу вернуться».