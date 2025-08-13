У Селеш диагностировали миастению

Моника Селеш рассказала, что у нее миастения.

Это нервно-мышечное аутоиммунное заболевание. У 51-летней Селеш его диагностировали три года назад. Девятикратная чемпионка «Больших шлемов» поделилась, что она страдает от двоения в глазах и слабости мышц.

«Я играла с детьми или с кем-то из семьи и не попадала по мячу. Я сказала: «Да, я вижу два мяча». Это очевидные симптомы, которые нельзя игнорировать. Мне потребовалось время, чтобы осознать это и начать открыто говорить, потому что это сложно. Это очень сильно влияет на мою повседневную жизнь. Даже распустить волосы теперь очень трудно.

Мне пришлось, если говорить теннисным языком, несколько раз сделать, наверное, перезагрузку. Полную перезагрузку. Первой такой полной перезагрузкой я называю момент, когда я в 13 лет приехала в США [из Югославии]. Я не знала языка, я оставила семью. Это было очень трудное время. Потом, конечно, становление великой теннисисткой – это тоже перезагрузка, потому что слава, деньги, внимание меняют все, и в 16 лет с этим тяжело справляться. Ну и, конечно, после нападения (в 1993-м во время матча на нее напал болельщик с ножом – Спортс’‘) мне пришлось сделать огромную перезагрузку.

А потом уже диагноз миастения. Это еще одна перезагрузка. Но, как я всегда говорю детям, которых наставляю: “Нужно всегда уметь приспосабливаться. Мяч отскакивает, и тебе просто нужно под него подстроиться”. Вот этим я сейчас и занимаюсь».