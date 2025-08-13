  • Спортс
2

Рублев о победе над Попыриным в Цинциннати: «Это очень большая проверка была для меня, которую я смог пройти»

Андрей Рублев поделился эмоциями от победы над Алексеем Попыриным.

За 3 часа 29 минут россиянин обыграл его в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати – 6:7(5), 7:6(5), 7:5.

– Не знаю, что сказать. Офигеть, честно. Потому что, как я уже говорил до этого, зная, что он меня все последние разы обыграл достаточно легко, особенно в финале Монреаля, где он меня очень уверенно обыграл, без шансов, и зная кондиции, которые здесь, что здесь быстро очень, и его основное оружие – это подача, удар справа и прием, когда он забегает справа и бьет со всей силы... На таком покрытии это очень тяжело. Такая игра очень выгодна. И знать, что я проиграл сет в такую жару, не сдался, переломил себя, продолжил бороться, смог переломить встречу и выиграть такой тяжелый и здоровский матч 7:6, 7:5 – это очень большая проверка была для меня, которую я смог пройти и очень этим доволен.

– В последнее время ты показываешь майндсет, где продолжаешь бороться, не теряешь надежду, даже когда очень тяжело. Есть такое?

– Да хрен знает, какой у меня майндсет. Главное, чтобы боролся, а там уже все сложится (улыбается).

– Это был один реванш, может быть еще один – против [Франсиско] Комесаньи.

– Удивительная сетка, турнир матчей-реваншей каких-то. Поэтому, конечно, тогда хотелось бы еще один матч-реванш взять. Посмотрим, сделаю все возможное. Будь что будет (улыбается), – сказал Рублев в комментарии для «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
