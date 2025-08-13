358-ю ракетку мира дисквалифицировали с матча на «Челленджере» за то, что он принял душ после победы в первом сете

358-я ракетку мира дисквалифицировали с матча за то, что он вышел принять душ.

Матс Розенкранц играл с 561-й ракеткой Пьетро Феллин во втором круге турнира в Херсониссосе (Греция). Розенкранц выиграл первый сет 7:5, а затем взял туалетный перерыв, чтобы принять душ. После этого судья на вышке вызвал супервайзера и дисквалифицировал немца.

Розенкранц заявил, что он не знал, что это запрещено.

По антидопинговым правилам игрок может принять душ только в пятисетовом матче на «Большом шлеме».