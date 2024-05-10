Шамиль Тарпищев: «Рублев, играя все турниры подряд, топит себя нагрузками»

Теги Шамиль Тарпищев Ролан Гаррос Открытый чемпионат Италии Андрей Рублев Теннис

Шамиль Тарпищев считает, что Андрей Рублев составил себе перегруженный календарь.

На прошлой неделе россиянин выиграл «Мастерс» в Мадриде с ангиной.

«Рублев не чувствует, когда надо остановиться, взять паузу. Играет все подряд. Отсюда и тот спад, который был на протяжении четырех турниров – перегрузки, психологическая перетренированность. Просто утопил себя нагрузками.

И вот уже рвется в бой. Не знаю, как он выступит в Риме, там корты медленные. Но во Франции быстрые, так что на «Ролан Гаррос» он должен хорошо сыграть», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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3 комментария
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Наверное все видели как выглядел Рублëв на послематчевой пресс-конференции после выигрыша Мастерса. Видок не из лучших.
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Ну пропускать Рим было бы странно. Это было актуально в прошлом году, когда не пропускал вообще ничего кажется - от выставок до водокачек.
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