Шамиль Тарпищев: «Рублев, играя все турниры подряд, топит себя нагрузками»

Шамиль Тарпищев считает, что Андрей Рублев составил себе перегруженный календарь.

На прошлой неделе россиянин выиграл «Мастерс» в Мадриде с ангиной.

«Рублев не чувствует, когда надо остановиться, взять паузу. Играет все подряд. Отсюда и тот спад, который был на протяжении четырех турниров – перегрузки, психологическая перетренированность. Просто утопил себя нагрузками.

И вот уже рвется в бой. Не знаю, как он выступит в Риме, там корты медленные. Но во Франции быстрые, так что на «Ролан Гаррос» он должен хорошо сыграть», – цитирует Тарпищева ТАСС.