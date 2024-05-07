Евгений Кафельников: «Рублев не готов выигрывать «Ролан Гаррос». Если вы считаете по-другому, то вы не разбираетесь в теннисе»

Теги Ролан Гаррос ATP Евгений Кафельников Mutua Madrid Open Андрей Рублев Теннис

Евгений Кафельников высказался о перспективах Андрея Рублева на «Ролан Гаррос» в контексте победы в Мадриде.

«Рублев – молодец. Это большой титул, а учитывая, что с ним было на протяжении последних двух месяцев, то это вообще успех.

Я считаю, что Рублев не готов выигрывать «Ролан Гаррос». Турниры «Большого шлема» играются из пяти сетов, и если вы считаете, что он готов, то вы не разбираетесь в теннисе», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Напомним, на «Шлемах» Рублев никогда не проходил дальше четвертьфинала.

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6 комментариев
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Все когда-то бывает впервые. Я верю в Андрея и хочу пожелать ему удачи!
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Ответ Костя Кот
Как и Медведев
Медведь изначально не грунтовки и свой тшб он уже взял!
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Это вызов и одновременно неплохой стимул для Рублева.) Скоро увидим.
В прошлом году он не дошел до 1/8, проиграв с 2-0 Сонего?
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