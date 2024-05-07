Евгений Кафельников: «Рублев не готов выигрывать «Ролан Гаррос». Если вы считаете по-другому, то вы не разбираетесь в теннисе»
Евгений Кафельников высказался о перспективах Андрея Рублева на «Ролан Гаррос» в контексте победы в Мадриде.
«Рублев – молодец. Это большой титул, а учитывая, что с ним было на протяжении последних двух месяцев, то это вообще успех.
Я считаю, что Рублев не готов выигрывать «Ролан Гаррос». Турниры «Большого шлема» играются из пяти сетов, и если вы считаете, что он готов, то вы не разбираетесь в теннисе», – цитирует Кафельникова ТАСС.
Напомним, на «Шлемах» Рублев никогда не проходил дальше четвертьфинала.
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