Евгений Кафельников: «Рублев не готов выигрывать «Ролан Гаррос». Если вы считаете по-другому, то вы не разбираетесь в теннисе»

Евгений Кафельников высказался о перспективах Андрея Рублева на «Ролан Гаррос» в контексте победы в Мадриде.

«Рублев – молодец. Это большой титул, а учитывая, что с ним было на протяжении последних двух месяцев, то это вообще успех.

Я считаю, что Рублев не готов выигрывать «Ролан Гаррос». Турниры «Большого шлема» играются из пяти сетов, и если вы считаете, что он готов, то вы не разбираетесь в теннисе», – цитирует Кафельникова ТАСС.

Напомним, на «Шлемах» Рублев никогда не проходил дальше четвертьфинала.

8 быстрых мыслей о победе Рублева в Мадриде