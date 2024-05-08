Шамиль Тарпищев: «При хорошем раскладе, удачной жеребьевке Рублев уже давно готов выигрывать «Ролан Гаррос»

Теги Шамиль Тарпищев ATP Евгений Кафельников Андрей Рублев Теннис

Шамиль Тарпищев оценил перспективы Андрея Рублева на «Ролан Гаррос».

Ранее Евгений Кафельников заявил, что россиянин еще не готов выигрывать в Париже и добавил, что те, кто считает иначе, «не разбираются в теннисе».

«При хорошем раскладе, удачной жеребьевке Рублев уже давно готов выигрывать «Ролан Гаррос». Только что в Мадриде он же прошел Алькараса, а в пяти сетах ему даже удобнее с ним будет играть.

У мужчин явного лидера нет – все будет решать форма и степень усталости на второй неделе турнира. Есть фавориты – [Янник] Синнер и [Стефанос] Циципас, плюс еще четыре-пять человек, кто хорошо подает. Так что у Рублева все есть для успеха на «Ролан Гаррос». Надо вработаться в турнир, пройти первую неделю, а начиная с полуфиналов шансы у всех примерно равные», – сказал Тарпищев ТАСС.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"...еще четыре-пять человек, кто хорошо подает." У церкви интервью брали? Где грунт и где подача...?))
+3
0
+3
Старый, ты это не заливай уж так...
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий