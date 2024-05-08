Шамиль Тарпищев: «При хорошем раскладе, удачной жеребьевке Рублев уже давно готов выигрывать «Ролан Гаррос»
Шамиль Тарпищев оценил перспективы Андрея Рублева на «Ролан Гаррос».
Ранее Евгений Кафельников заявил, что россиянин еще не готов выигрывать в Париже и добавил, что те, кто считает иначе, «не разбираются в теннисе».
«При хорошем раскладе, удачной жеребьевке Рублев уже давно готов выигрывать «Ролан Гаррос». Только что в Мадриде он же прошел Алькараса, а в пяти сетах ему даже удобнее с ним будет играть.
У мужчин явного лидера нет – все будет решать форма и степень усталости на второй неделе турнира. Есть фавориты – [Янник] Синнер и [Стефанос] Циципас, плюс еще четыре-пять человек, кто хорошо подает. Так что у Рублева все есть для успеха на «Ролан Гаррос». Надо вработаться в турнир, пройти первую неделю, а начиная с полуфиналов шансы у всех примерно равные», – сказал Тарпищев ТАСС.