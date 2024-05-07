Швентек о том, что Соболенко думает о ней на тренировках: «У меня другой подход. Я знаю, что конкуренция высока и если остановлюсь, то меня могут сместить»

Теги WTA Онс Жабер Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Ига Швентек старается во время тренировок не думать о конкретных соперницах.

– В последние несколько лет Арина много говорила о том, что погоня за вами помогает ей прогрессировать. Она думает о вас во время упорных тренировок. В чем вы прибавили благодаря соперницам, с которыми вам постоянно приходится играть?

– Не скажу, что у меня такой же подход, как у нее. Я не думаю о ней, когда тренируюсь. Скорее, я знаю, что конкуренция высока. И что если я остановлюсь на какое-то время, то меня могут сместить.

Но нечто подобное было у меня с финалом в Риме против Онс в 2022-м. Физически я была в таком состоянии, что думала: «Боже!». Я так устала. Розыгрыши были длинными. Онс сильно усложнила мне жизнь, нужно было бегать по всему корту.

Следующие пару лет, когда я умирала на тренировках на корте, на велотренажере или на каких-то других, я вспоминала тот матч.

Возможно, Арина говорит о чем-то подобном. Но с ней у меня таких моментов не было. Скорее, ты понимаешь, что конкуренция высока и нужно стремиться к большему.

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1 комментарий
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Орина, прекрати постоянно думать о Шпунтике, это похоже на харассмент
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