Швентек после 3-часового финала против Соболенко: «Ну и кто теперь скажет, что женский теннис скучный?»

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Ига Швентек победила Арину Соболенко в финале в Мадриде – 7:5, 4:6, 7:6(7). Матч продолжался 3 часа 11 минут.

«Ну и кто теперь скажет, что женский теннис скучный?» – сказала Швентек в интервью на корте.

Швентек и Соболенко в сумме сделали 10 брейков.

В решающем сете полька ушла со счета 1:3. При счете 5:6 она отыграла два матчбола на своей подаче, на тай-брейке – еще один.

Лучшие моменты финала в Мадриде, в котором Швентек победила Соболенко

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8 комментариев
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Хех. Прям как в легендарной песне: "здесь мерилом работы считают усталость".
Сара Соррибес-Тормо после 4-хчасового матча на челленджере против румынки Тодони в полусвечном стиле: «Ну и кто теперь скажет, что женский теннис скучный?»
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Так он и скучный по факту, естественно в финале мастерса самые топовые теннисистки играли - поэтому и получился нормальный матч. А в целом кроме полуфиналов и финала смотреть тут нечего...
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Женский теннис скучный, пара хороших матчей не отменят этого факта.
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Нормально так накинула 😁
Это вам не Жабер, которая кричит про неравноправие, но при этом на теннисном корте я забыл, когда что-то достойное показывала))
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Ответ Игорь Удалов
Ну ты повспоминай. Обязательно найдешь. А так… Ига тоже чешет всякое. Но играет конечно круто. Если без травм, фиг ее кто догонит
Обязательно найду что? 1 турнир 1000 , 2 500 и 2 250 к 29 годам? Три финала шлемов? Да, достойно, но как бэ..
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Ответ Паскаль Шимбонда
Обязательно найду что? 1 турнир 1000 , 2 500 и 2 250 к 29 годам? Три финала шлемов? Да, достойно, но как бэ..
Качество тенниса и результаты не всегда коррелируют друг с другом. Это в отношении Жабер.
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