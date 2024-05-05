Швентек после 3-часового финала против Соболенко: «Ну и кто теперь скажет, что женский теннис скучный?»

победила в финале в Мадриде – 7:5, 4:6, 7:6(7). Матч продолжался 3 часа 11 минут.

«Ну и кто теперь скажет, что женский теннис скучный?» – сказала Швентек в интервью на корте.

Швентек и Соболенко в сумме сделали 10 брейков.

В решающем сете полька ушла со счета 1:3. При счете 5:6 она отыграла два матчбола на своей подаче, на тай-брейке – еще один.

Лучшие моменты финала в Мадриде, в котором Швентек победила Соболенко