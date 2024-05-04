Швентек о турнире в Мадриде: «Рада, что играю на таком уровне и чувствую себя свежей даже перед финалом»

Ига Швентек довольна своим уровнем игры на турнире в Мадриде.

За шесть матчей на пути к финалу она отдала всего 20 геймов.

«В большинстве матчей виден результат, но всегда есть над чем поработать.

Было нелегко, потому что в начале турнира у меня было не так много времени на адаптацию к условиям, и приспосабливаться пришлось уже по ходу. Но в целом я провела довольно хорошие матчи, играла качественно. Я рада, что играю на таком уровне и чувствую себя свежей даже перед финалом.

Я бы соврала, если бы сказала, что у меня не бывает лишних мыслей. Конечно, они возникают, но вопрос в том, как ты на них отреагируешь.

Не скажу, что у меня всегда одинаковый настрой, потому что одни дни лучше, другие – хуже, но даже если бывает чуть хуже, я знаю, что все равно могу хорошо играть и побеждать».

Швентек стремится придерживаться плана на игру. Сегодня она поборется за титул с Ариной Соболенко.

«Мы понимаем, как нужно играть, но иногда это нелегко воплотить. Мне кажется, у меня еще не было ни одного матча, в котором я бы от начала и до конца тактически переигрывала таких соперниц.

Вот в чем я хочу прибавить. Нам не нужны какие-то большие изменения, но мы должны придерживаться плана, а я должна эффективнее его применять».