Берреттини пошутил про снятие Синнера с турнира в Риме: «Он большой прогульщик, но, судя по тому, что я читал, он прав»

Маттео Берреттини прокомментировал решение Янника Синнера.

Вторая ракетка мира снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы бедра.

«Он большой прогульщик (смеется), но, судя по тому, что я читал, он прав. Я был на его месте и знаю, каково это – пропустить этот турнир.

Он обязательно вернется в роли лидера в ближайшие годы. Он зрелый парень, несмотря на свой возраст, и он думает о будущем, когда принимает решения. Могу только сказать ему, чтобы он продолжал быть примером для меня и стимулом для всех нас».