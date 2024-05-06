Берреттини пошутил про снятие Синнера с турнира в Риме: «Он большой прогульщик, но, судя по тому, что я читал, он прав»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Маттео Берреттини Янник Синнер Теннис

Маттео Берреттини прокомментировал решение Янника Синнера.

Вторая ракетка мира снялся с «Мастерса» в Риме из-за травмы бедра.

«Он большой прогульщик (смеется), но, судя по тому, что я читал, он прав. Я был на его месте и знаю, каково это – пропустить этот турнир.

Он обязательно вернется в роли лидера в ближайшие годы. Он зрелый парень, несмотря на свой возраст, и он думает о будущем, когда принимает решения. Могу только сказать ему, чтобы он продолжал быть примером для меня и стимулом для всех нас».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий