Берреттини о состоянии перед турниром в Риме: «Я бы хотел приехать сюда в более хорошей форме»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Маттео Берреттини Теннис

Маттео Берреттини рассказал о физическом состоянии перед турниром в Риме.

В первом круге «Мастерса» он встретится со Стефано Наполитано. 

Сейчас итальянец 95-й в рейтинге. Он возвращается в тур после пропуска семи месяцев из-за травмы стопы, которую получил на US Open-2023.

«В последнее время я мало тренировался, но постараюсь быть готовым к матчу. Я бы хотел приехать сюда в более хорошей форме.

Я здесь, потому что турнир проходит в Риме. Я не играл на этом «Мастерсе» три года и очень по нему скучаю».

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