Берреттини о положении дел в итальянском теннисе: «У нас уже несколько лет все хорошо. Синнер подталкивает нас к тому, чтобы становиться лучше»

Маттео Берреттини, вышедший во второй круг в Марракеше, высказался о прорыве Янника Синнера и других итальянцев

«Сейчас у нас много игроков. Конечно, Синнер показывает невероятный теннис. Он заслуживает всего того, чего добивается, потому что много работает. Мы переписываемся, он потрясающий парень.

Конечно, он подталкивает нас к тому, чтобы становиться лучше. До меня были Фабио Фоньини, Марко Чеккинато, много игроков. Я бы сказал, что у нас уже несколько лет все хорошо, появляются молодые игроки – такие как Флавио Коболли, игравший сегодня до меня. Да, у нас хорошие игроки, так что будет трудно попасть в сборную на Кубок Дэвиса».