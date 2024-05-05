Синнер не уверен, что сыграет на «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос ATP Открытый чемпионат Италии Янник Синнер Теннис

Янник Синнер заявил, что может пропустить «Ролан Гаррос».

Ранее итальянец снялся с «Мастерса» в Риме из-за проблем с бедром.

«Как мы выяснили, кое-что не на 100% в порядке. Но все под контролем. Если не получится восстановиться до конца, я немного отложу возвращение. Забота о теле намного важнее всего остального. Некоторые травмы можно предотвратить, некоторые – нет.

Мы уже проделали большую работу: весь прошлый год прошел без травм, да и часть этого тоже. В Монте-Карло организм отреагировал хорошо, хотя я был чуть-чуть уставшим. В Мадриде были дни, когда я больше чувствовал боль, а в другие все было лучше. Например, в матче с Котовым ощущения были не очень, а за день до матча с Хачановым все снова пришло в норму. Однако это сигналы, что что-то все равно идет не так.

Теперь меня ждет период без матчей. Подготовка к «Ролан Гаррос» точно не выйдет оптимальной, но мы сделаем все, чтобы приехать туда в наилучших кондициях. Тем не менее играть «Шлем» без игровой практики в Риме непросто».

«Ролан Гаррос» стартует 26 мая.

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4 комментария
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Алькарас и Синнер много травмируются, молодые вроде
+4
-1
+3
А он и в прошлом году "не играл"
+2
0
+2
Страт сезона был очень мощный , неудивительно что травма, организм не железный
+2
-2
0
На РГ будет финал Надаль Джокович
0
0
0
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