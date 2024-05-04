Фриц о поражении от Рублева: «Я хорошо подавал всю неделю, но не в этом матче»
Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Андрея Рублева.
Американец проиграл в полуфинале в Мадриде – 4:6, 3:6.
«Я мог бы сыграть гораздо лучше, особенно на подаче. Я хорошо подавал всю неделю, но не в этом матче. Но нужно отдать должное Андрею. Он очень здорово подавал, много попадал первым мячом.
Условия в Мадриде мне подходят, но на Корте Аранты Санчес и на Корте №3 я играю лучше. Там быстрее покрытие, выше отскок. Центральный корт более медленный и довольно скользкий»
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