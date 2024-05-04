Фриц о поражении от Рублева: «Я хорошо подавал всю неделю, но не в этом матче»

Теги ATP Mutua Madrid Open Андрей Рублев Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Андрея Рублева.

Американец проиграл в полуфинале в Мадриде – 4:6, 3:6.

«Я мог бы сыграть гораздо лучше, особенно на подаче. Я хорошо подавал всю неделю, но не в этом матче. Но нужно отдать должное Андрею. Он очень здорово подавал, много попадал первым мячом.

Условия в Мадриде мне подходят, но на Корте Аранты Санчес и на Корте №3 я играю лучше. Там быстрее покрытие, выше отскок. Центральный корт более медленный и довольно скользкий»

Идеальный Рублев в финале Мадрида! Уничтожил Фрица за 72 минуты

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Против Серундоло Фриц подавал похуже, чем против Рублева. Но Андрей в отдельных геймах просто шикарно принимал, чего раньше за ним не водилось
+5
0
+5
Ответ Leo Bonart
Против Серундоло Фриц подавал похуже, чем против Рублева. Но Андрей в отдельных геймах просто шикарно принимал, чего раньше за ним не водилось
Меня тут прием Рублева вообще радует. В победе над Карлосом это сыграло огромную роль. Не только отличная подача во 2-3 сете, но и прекрасный прием, из-за которого Алькарас на своей подаче буквально еле выживал))
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий