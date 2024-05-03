Идеальный Рублев в финале Мадрида! Уничтожил Фрица за 72 минуты

На спокойном.

Кризис Андрея Рублева забыт. В пятницу он вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, быстро и уверенно разобрав Тэйлора Фрица – 6:4, 6:3.

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В этом матче была видна огромная разница между игроком, который уверенно чувствует себя на грунте (Рублевым), и очень сильным игроком, который еще ищет себя на этом покрытии (Фрицем).

При этом нужно сказать, что Фриц впустил Рублева в матч. Американец сделал брейк в первом же гейме – и Рублев кидал ракетку, нервничал, злился. Но после этого Тэйлор не попадал первым мячом – и это позволяло россиянину давить с приема и захватывать контроль в розыгрышах. И в разменах Фриц ошибался – особенно слева.

А Андрей после матча рассказывал: «Правильное управление эмоциями помогло мне добраться до финала».

Вообще в матче многое упиралось в то, получится у принимающего агрессивно встретить подачу – и у Рублева это получалось намного чаще. Фриц тоже помогал тем, что у него были геймы, когда он вообще не попадал первым мячом – например, так он проиграл подачу при счете 2:3 во втором сете. Из шести розыгрышей первая подача у него прошла только один раз.

В целом Рублев даже первую подачу Фрица принимал хорошо – тот выиграл на ней всего 69% розыгрышей. Для него это не очень высокий показатель.

А Андрей подавал очень классно – 75% попадания первым мячом, 83% реализации. И из 58 подач 21 вообще осталась непринятой.

И те, которые Фриц принимал, очень часто приводили к тому, что Рублев забивал следующий же мяч навылет. Потому что атаки-двоечки в пятницу работали прекрасно. Особенно когда он открывал себе корт уходящей подачей.

Оцените этот форхенд практически с полулета. Фриц даже хорошо принял, но Рублев все равно нашел великолепное продолжение атаки.

А если розыгрыш затягивался, у Рублева зачастую было преимущество, потому что он комфортнее чувствует себя в движении на грунте. У Фрица постоянно возникали проблемы, когда Андрей начинал его двигать – было ощущение, что он не чувствует под собой ног, теряет позицию и качество ударов.

Рублеву, в свою очередь, в движении на грунте намного комфортнее.

В целом Рублев как будто четче понимал, что делать, и четче это реализовывал. Поэтому и выиграл быстро и убедительно.

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Андрей вышел в первый финал с января. Всего для него это будет 25-й финал в карьере (15 титулов) и пятый – на «Мастерсах».

За второй титул такого уровня он поборется с Феликсом Оже-Альясимом или Иржи Лехечкой.

Они оба сейчас не входят в топ-30, но Рублев не обращает на это внимания:

«Феликс был в топ-10, пропустил часть прошлого сезона, но сейчас он прибавляет. В нашем предыдущем матче я отыграл много матчболов. До этого он меня обыграл.

Лехечка в нашем предыдущем матче уничтожил меня в Индиан-Уэллс. Без шансов.

Я знаю, как они играют, и не смотрю на рейтинг. В теннисе нет смысла судить по рейтингу».

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Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney