Медведев о том, что Качин взял у Надаля футболку на память: «Это было классно. Красивый жест»

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Педро Качин Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев не против, если теннисисты просят сувениры у соперников.

Четвертую ракетку мира спросили о том, что Педро Качин попросил футболку у Рафаэля Надаля, проиграв испанцу в Мадриде.

«Это было классно со стороны Педро. Красивый жест, в теннисе так обычно не делают. Мне кажется, я так никогда не делал.

По-моему, однажды кто-то попросил у меня футболку на «Большом шлеме». Я не дал, потому что у меня было всего пять футболок, а мы играли в Австралии или на US Open, и было влажно, так что я ответил: «Напомни после турнира, и я подарю, не вопрос».

Я бы не хотел футболку кого-то одного. Если бы я начал их собирать, взял бы пять, десять. Я бы не стал выбирать кого-то одного, а взял бы много у разных людей».

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