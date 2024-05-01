Алькарас после поражения от Рублева: «Тяжело играть с таким соперником, когда не можешь выжимать максимум в каждом розыгрыше»

Теги ATP Mutua Madrid Open Андрей Рублев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал о своем состоянии после поражения от Андрея Рублева.

Испанец уступил в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Он не смог защитить титул, который выигрывал два года подряд.

– Чувствуете ли вы, что уже можете нормально бить справа?

– Пока все в процессе. В Мадриде при каждом форхенде я думал о предплечье – чувствую ли я его или нет. Мне нужно будет упорно поработать, если хочу поехать в Рим с хорошими ощущениями, без боли, без мыслей о предплечье. Но, думаю, это небыстрый процесс. Я должен быть терпеливым. Я покидаю Мадрид с хорошими ощущениями в руке.

– Насколько большую роль сегодня сыграла травма? Мне показалось, что ближе к концу вы могли бы попытаться побольше порезать. Есть ли сомнения в том, будете ли вы играть в Риме или вы чувствуете себя хорошо?

– Да, наверное, сегодня я чувствовал предплечье сильнее, чем во вчерашнем матче. Я знал, что буду что-то ощущать или думать о нем еще больше после вчерашнего трехчасового матча.

Тяжело играть с таким соперником, как Рублев, когда не можешь выжимать максимум в каждом розыгрыше. Но да, в конце матча я стал больше резать с форхенда. Под конец я в целом испытывал сложные чувства, скажем так.

Его подача сегодня была просто невероятной. Он дал мне несколько возможностей сделать брейк, но у меня не получилось. Это был ключевой момент матча. Но я считаю, что его игра сегодня была выдающейся.

Я собираюсь поехать в Рим. Я буду работать в эти дни, чтобы быть близким к 100% или хотя бы в хорошем состоянии, чтобы сыграть в Риме. Я решу это в ближайшие дни. Но я думаю, что я буду в порядке.

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9 комментариев
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понравилось, как во время рукопожатия Алькарас внушал Рублёву, что он крутой! )
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Да, подача зарешала сегодня всё, тут не поспоришь. Как я всегда настаиваю, травмы - не проблема соперника, так что Рублеву действительно нужно отдать должное, он обыграл Карлоса честно, безо всяких кивков на травмы. А Карлос честно признал поражение. Думать нужно позитивно, ждать улучшения самочувствия и верить, что свой уровень на главном грунтовом турнире будет найден.
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Ответ Великий Алонсо
Иногда и такие как лузеры как Рублев обыгрывают топов, бывает, это тоже часть тенниса.
Низко. Проигрывать надо уметь.
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