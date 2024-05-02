Маррей заявился на парный «Ролан Гаррос» (i)

Энди Маррей заявился на парный «Ролан Гаррос».

Об этом сообщила газета i.

Сейчас британец не выступает из-за травмы голеностопа, которую получил в Майами. Если он успеет восстановиться к «Большому шлему», то хочет сыграть не только в одиночке, но и в паре с Дэном Эвансом.

Так Маррей будет готовиться к Олимпиаде. Ожидается, что, если он сыграет, то, как и в Токио, объединится с Джо Солсбери. Ранее Маррей сказал, что будет участвовать в Олимпиаде, только если поймет, что может претендовать на медаль.

После выхода в полуфинал в 2017-м Маррей играл на «Ролан Гаррос» один раз – выбыл в первом круге в 2020-м.