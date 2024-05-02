Маррей заявился на парный «Ролан Гаррос» (i)

Теги Энди Маррей Ролан Гаррос ATP Дэн Эванс Олимпийский теннисный турнир Джо Солсбери Теннис

Энди Маррей заявился на парный «Ролан Гаррос».

Об этом сообщила газета i.

Сейчас британец не выступает из-за травмы голеностопа, которую получил в Майами. Если он успеет восстановиться к «Большому шлему», то хочет сыграть не только в одиночке, но и в паре с Дэном Эвансом.

Так Маррей будет готовиться к Олимпиаде. Ожидается, что, если он сыграет, то, как и в Токио, объединится с Джо Солсбери. Ранее Маррей сказал, что будет участвовать в Олимпиаде, только если поймет, что может претендовать на медаль.

После выхода в полуфинал в 2017-м Маррей играл на «Ролан Гаррос» один раз – выбыл в первом круге в 2020-м.

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3 комментария
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Спасибо что живой
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Брательник Джейми по-прежнему отказывается с ним играть. Показательно. Классный парень этот касторный сэрок.
бхх))))
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Старая паровозная пружина ещё пытается скрипеть, как же не хочется принять что всё уже закончилось🤷‍♀️‼️
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