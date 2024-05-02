Соболенко о матче с Рыбакиной: «Не бывает легких полуфиналов. Но я с радостью приму этот вызов»

Арина Соболенко поделилась настроем на полуфинал в Мадриде.

Действующая чемпионка поборется с Еленой Рыбакиной. Счет в личных встречах 5:3 в пользу белоруски, это будет их первый матч на грунте.

«Не бывает легких полуфиналов. Елена – прекрасный игрок. У нас было столько замечательных матчей. Меня ждет трудное испытания. Но я с радостью приму этот вызов. Я сделаю все возможное, чтобы победить. Надеюсь, я покажу свой лучший теннис».