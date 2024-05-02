Соболенко о матче с Рыбакиной: «Не бывает легких полуфиналов. Но я с радостью приму этот вызов»

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Арина Соболенко поделилась настроем на полуфинал в Мадриде.

Действующая чемпионка поборется с Еленой Рыбакиной. Счет в личных встречах 5:3 в пользу белоруски, это будет их первый матч на грунте.

«Не бывает легких полуфиналов. Елена – прекрасный игрок. У нас было столько замечательных матчей. Меня ждет трудное испытания. Но я с радостью приму этот вызов. Я сделаю все возможное, чтобы победить. Надеюсь, я покажу свой лучший теннис».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи Лене!
+6
-1
+5
Удачи Арине!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий