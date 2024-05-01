Рублев о самой памятной победе над топ-10: «В 2019-м в Цинциннати я прошел квалификацию с наполовину сломанной ракеткой, а потом обыграл Федерера»

Теги Роджер Федерер ATP Mutua Madrid Open Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев рассказал, какая победа была для него самой запоминающейся.

На «Мастерсе» в Мадриде в четвертьфинале россиянин обыграл третью ракетку мира Карлоса Алькараса – 4:6, 6:3, 6:2.

Теперь у Рублева есть победы над всеми игроками действующей топ-10. В интервью после матча его спросили, какая была самой сложной.

«Не знаю. Все зависит от момента и этапа в карьере.

В разные моменты у меня все было по-разному. Были периоды, когда я был уверен в себе, были моменты, когда я считал, что ни за что не смогу победить – но как-то побеждал.

По-моему, самые памятные – над Роджером [Федерером] и Рафой [Надалем]. Наверное, над Роджером (в Цинциннати в 2019-м – Sports). Она была одной из первых. И я приехал на турнир как запасной – забыл на него заявиться. Пошел записываться на квалификацию, но мне сказали, что шансов попасть не будет. Но я в итоге попал одним из последних.

У меня была одна ракетка, я с ней прошел квалификацию – она была наполовину сломана. Но потом я обыграл Вавринку и Роджера и вышел в четвертьфинал из квалификации.

Просто сказка».

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7 комментариев
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Ответ sedric
Все забываю, что Рублев единственный из нынешних российских теннисистов, кто побеждал всех из БИГ-3. В этом плане он наследник Давыденко. Они и внешне похожи)
Просто копия
+11
-1
+10
Ответ sedric
Все забываю, что Рублев единственный из нынешних российских теннисистов, кто побеждал всех из БИГ-3. В этом плане он наследник Давыденко. Они и внешне похожи)
даже всех из биг-4))
+5
-1
+4
Все забываю, что Рублев единственный из нынешних российских теннисистов, кто побеждал всех из БИГ-3. В этом плане он наследник Давыденко. Они и внешне похожи)
+3
-2
+1
Помню тот матч с Роджем. Удивил - так удивил))
+3
-2
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