Рублев о победе над Алькарасом: «Это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен – не сказал ни слова»

Теги ATP Mutua Madrid Open Андрей Рублев Карлос Алькарас Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в 1/4 в Мадриде.

Россиянин обыграл действующего чемпиона со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

«Подача меня очень часто спасала. Но самым важным было то, что это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен – не сказал ни слова. Даже когда проигрывал.
Еще важно то, что я прибавлял на подаче. Сначала она шла не очень хорошо, но постепенно я прибавил – и закончил на очень высоком уровне».

Рублев также рассказал о том, испытывает ли облегчение после того, как 6 недель не мог выигрывать матч.

«Не знаю что сказать.

Может быть, на этой неделе облегчение, а на следующей повторится то, что раньше было. Лучше об этом не думать. Это не хорошо и не плохо – просто момент.
Такие моменты бывают у всех. И в эти моменты нужно работать и прибавлять – и помнить, что одна неделя может изменить все».

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15 комментариев
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Спокойный Рубль- уверенный Рубль. Сегодня вообще эмоций не проявлял, даже когда брейковал или сет брал.
Приятно видеть и по игре сильнее был, ждем дальше еще более уверенного в себе Андрея.
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Это точно: ни разу даже не матюкнулся (раве что мысленно))))
Только с судьёй поспорил из-за отменённого челленджа. Но это пустячок на последубайском фоне.
Удачи в 1/2 Рублику!
+8
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Разбил хрустального. Так бы еще на Шлеме как нибудь зажечь!
+4
-2
+2
Надо понять, почему спокойно играл, запомнить и применять это всегда.
+1
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+1
Ответ Иван Шуткин
Потому многое получалось) А сыграть без эмоций, когда мало, что получается, может только зрелый мужчина, а Андрюша пока мальчик, с точки зрения психологии
ну в перовм сете далеко не все получалось. и "старый" Рубль после проигранной подачи и сета стал бы бить коленки, психовать, а во втором сете против топ-игрока точно бы посыпался. Здесь же адекватно отгреагировал на неудачу, стал спокойно работать во втором сете и просто прибавлять по игре, реализуя свои шансы. Надеюсь, "старого " Андрея больше не увидим.
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Офигенная статистика по первой подаче! Молодец! Но сам принял спорное решение по челленджу, затер линию... Непоследовательно, но тоже - опыт.
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Потому многое получалось) А сыграть без эмоций, когда мало, что получается, может только зрелый мужчина, а Андрюша пока мальчик, с точки зрения психологии
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Вот и молчи. Так смотришь и титул заберёшь?
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Стоит закрепить: молчание - золото.
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Так держать💪‼️
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Может часы где-то на видном месте были - вот и молчал.
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Ответ Иван Шуткин
Потому многое получалось) А сыграть без эмоций, когда мало, что получается, может только зрелый мужчина, а Андрюша пока мальчик, с точки зрения психологии
Есть такое. Элизе Мерттенс в этом получше многих мужчин.
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