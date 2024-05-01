Рублев о победе над Алькарасом: «Это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен – не сказал ни слова»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом в 1/4 в Мадриде.

Россиянин обыграл действующего чемпиона со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

«Подача меня очень часто спасала. Но самым важным было то, что это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен – не сказал ни слова. Даже когда проигрывал.

Еще важно то, что я прибавлял на подаче. Сначала она шла не очень хорошо, но постепенно я прибавил – и закончил на очень высоком уровне».

Рублев также рассказал о том, испытывает ли облегчение после того, как 6 недель не мог выигрывать матч.

«Не знаю что сказать.

Может быть, на этой неделе облегчение, а на следующей повторится то, что раньше было. Лучше об этом не думать. Это не хорошо и не плохо – просто момент.

Такие моменты бывают у всех. И в эти моменты нужно работать и прибавлять – и помнить, что одна неделя может изменить все».