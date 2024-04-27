Монтейро о том, что 2 недели назад проиграл в 1-м круге «Челленджера», а теперь победил Циципаса: «Таков теннис. Каждую неделю у тебя новая возможность»

Тиаго Монтейро прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в Мадриде.

Бразилец выиграл 6:4, 6:4.

– Это был один из лучших матчей в вашей жизни?

– Однозначно. Одна из главных побед в карьере. Я знал, что будет сложный матч, но старался все время верить в себя. Я очень хорошо чувствовал себя на корте. Вообще мне нравится играть в таких условиях, на высоте, и я очень хорошо себя чувствовал. Я провел здесь уже [четыре] матча, нашел ритм и обрел уверенность. Я просто боролся до конца, верил и победил.

– Как получилось, что несколько дней назад [15 апреля] вы проиграли в первом круге на «Челленджере» в Португалии, а теперь обыграли одного из лучших грунтовиков на этом турнире?

– Таков теннис. Каждую неделю у тебя новая возможность. Последние несколько недель я не очень хорошо чувствовал себя на корте. Я пытался пахать на «Челленджерах», но ничего не получалось (смеется). Я каждый день упорно работал, несмотря на то, что не очень хорошо себя чувствовал, не выигрывал матчи. Продолжала верить в себя и работать. Эта неделя принесла плоды. У меня было четыре соперника, каждый очень сильный.

Сегодня я заработал одну из главных побед в карьере и надеюсь, она поможет мне и дальше стабильно выступать на крупных турнирах.