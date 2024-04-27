118-я ракетка мира Монтейро в матче с Циципасом третий раз обыграл соперника из топ-10 в полном матче
118-я ракетка мира Тиаго Монтейро обыграл №7 Стефаноса Циципаса во втором круге в Мадриде – 4:6, 4:6.
Монтейро четвертый раз победил соперника из топ-10 при шести поражениях. Отметим, что предыдущая победа была в этом году в Рио над Карлосом Алькарасом, когда испанец снялся после двух геймов. Первые две победы были в полных матча: в 2016-м в Рио над Жо-Вильфредом Тсонга и в 2023-м в Кубке Дэвиса над Хольгером Руне.
Циципас второй раз в сезоне проиграл сопернику из-за пределов топ-100. В Майами он уступил №126 Денису Шаповалову.
Монтейро теперь поборется с Иржи Лехечкой или Хамадом Медьедовичем.
(с)
И здесь отметился акрабатяша.
прЮвет Мусе!
хехе))))