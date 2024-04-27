118-я ракетка мира Монтейро в матче с Циципасом третий раз обыграл соперника из топ-10 в полном матче

Теги ATP Mutua Madrid Open Тиаго Монтейро Денис Шаповалов Стефанос Циципас Теннис

118-я ракетка мира Тиаго Монтейро обыграл №7 Стефаноса Циципаса во втором круге в Мадриде – 4:6, 4:6.

Монтейро четвертый раз победил соперника из топ-10 при шести поражениях. Отметим, что предыдущая победа была в этом году в Рио над Карлосом Алькарасом, когда испанец снялся после двух геймов. Первые две победы были в полных матча: в 2016-м в Рио над Жо-Вильфредом Тсонга и в 2023-м в Кубке Дэвиса над Хольгером Руне.

Циципас второй раз в сезоне проиграл сопернику из-за пределов топ-100. В Майами он уступил №126 Денису Шаповалову.

Монтейро теперь поборется с Иржи Лехечкой или Хамадом Медьедовичем.

7 комментариев
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Третьего финала не будет у Циципаса, но это ожидаемо, видимо уже усталость накопилась)))
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Ответ ARIK2
Хватить нести ахинею)) без обид. Просто вы рассуждаете как зритель, а зритель знает фсе)))
а сам знаешь, наверное ещё больше зрителя :)
+2
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Виват Тиаго! Виват Монтейро!
+2
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в 2023-м в Кубке Дэвиса над Хольгером Руне.
(с)
И здесь отметился акрабатяша.
прЮвет Мусе!
хехе))))
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Ответ atelos
а сам знаешь, наверное ещё больше зрителя :)
Я игрок)) и знаю фсе, что происходит на корте( не скромно конешно, но так говорят знакомые))
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