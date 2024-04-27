Первый сет матча, в котором Соррибес-Тормо обыграла Азаренко, длился 1,5 часа

обыграла Викторию Азаренко в третьем круге в Мадриде – 7:6(0), 6:3.

Матч длился 2 часа 50 минут, из них 1 час 54 минуты – первый сет.

Испанка начала матч, поведя 2:0, но Азаренко сравняла счет. Затем Соррибес-Тормо повела 5:4 с брейком, но не подала на сет.

Во втором сете первые четыре гейма закончились брейками. По ходу матча Соррибес-Тормо реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, Азаренко – четыре из 12.

В 11 из 21 геймов матча счет минимум один раз становился 40:40.

Соррибес-Тормо теперь поборется с .