Первый сет матча, в котором Соррибес-Тормо обыграла Азаренко, длился 1,5 часа

Теги WTA Виктория Азаренко Mutua Madrid Open Сара Соррибес-Тормо Теннис

Сара Соррибес-Тормо обыграла Викторию Азаренко в третьем круге в Мадриде – 7:6(0), 6:3.

Матч длился 2 часа 50 минут, из них 1 час 54 минуты – первый сет.

Испанка начала матч, поведя 2:0, но Азаренко сравняла счет. Затем Соррибес-Тормо повела 5:4 с брейком, но не подала на сет.

Во втором сете первые четыре гейма закончились брейками. По ходу матча Соррибес-Тормо реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, Азаренко – четыре из 12.

В 11 из 21 геймов матча счет минимум один раз становился 40:40.

Соррибес-Тормо теперь поборется с Игой Швентек.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
1 час 54 минуты - это совсем не 1.5 часа
+19
-1
+18
Просмотрел тут последние выступления Соррибес-Тормо. Месяц назад она играла на грунтовом челленджере в Мексике и проиграла 196-ой ракетке мира, румынке Тодони, 7:5, 5:7, 6:7. Матч шёл 4 часа 16 минут.
+5
-1
+4
Помню Надаль и Поль Анри Матье на РГ отыграли сет за 93 минуты. А тут еще больше.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий