Азаренко о том, что на тренировках бьет ракетки: «Бывает иногда, особенно перед первыми матчами»

Виктория Азаренко рассказала, бьет ли ракетки на тренировках.

– Как у вас настрой? Я наблюдала вчера за вашей тренировкой с Дарьей Касаткиной, видела, ракеточками стучали..

– Стучали. Это бывает, это нормально, не видели меня никогда, что ли? (улыбается) Там, наверное, коллаж уже будет на Youtube. Бывает иногда, конечно, особенно перед первыми матчами.

Я играла в Чарлстоне, а потом был промежуток. Нервы иногда бывают, мы все спортсмены, все нормально. Даша там со своими резаными, еще во все дырки попадала, поэтому конечно буду ракеткой стучать.

Я ей, кстати, вчера помогла засветить во влоге Надаля.

– У Даши там сразу сердечки в глазах.

– Да, да (улыбается).

– Хороший продюсер Виктория Азаренко.

– Да, у нас прошлый влог вообще был шикарный. Столько людей, особенно русскоговорящих, сказали: «Наконец-то Вика появилась». Все забывают, что я по-русски говорю иногда, да? (смеется)