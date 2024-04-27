ATP опровергла, что уже принято решение о появлении «Мастерса» в Саудовской Аравии

ATP опровергла новости об уже утвержденном проведении 10-го «Мастерса».

Ранее Tennis Magazine Italia написали, что с 2027-го на первой неделе сезона будет проходить новый «Мастерс» в Саудовской Аравии.

«Мы знаем о появившихся в прессе сообщениях о том, что принято решение о появлении 10-го «Мастерса». Мы хотели бы прояснить, что эти сообщения не соответствуют действительности. Никакие решения не приняты, и о любых новостях мы сообщим в надлежащее время».