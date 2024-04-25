С 2027 года в Саудовской Аравии будет проходить январский «Мастерс» (Tennis Magazine Italia)

Саудовская Аравия выиграла тендер на проведение 10-го «Мастерса».

Об этом сообщает Tennis Magazine Italia.

По информации издания, турнир будет проводиться на первой неделе сезона с 2027 года.

Кроме того, сообщается, что и формально останутся отдельными организациями, но объединятся на коммерческом и операционном уровнях.

На этой неделе в Мадриде проходит встреча теннисного руководства, на которой обсуждается реформирование календаря и туров в целом.