С 2027 года в Саудовской Аравии будет проходить январский «Мастерс» (Tennis Magazine Italia)

Теги ATP WTA Теннис

Саудовская Аравия выиграла тендер на проведение 10-го «Мастерса».

Об этом сообщает Tennis Magazine Italia.

По информации издания, турнир будет проводиться на первой неделе сезона с 2027 года.

Кроме того, сообщается, что ATP и WTA формально останутся отдельными организациями, но объединятся на коммерческом и операционном уровнях.

На этой неделе в Мадриде проходит встреча теннисного руководства, на которой обсуждается реформирование календаря и туров в целом.

9 комментариев
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вопрос. а нужен ли мастерс на первой неделе года?
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начинать сезон с Мастерса? интересно, конечно. но нам, как зрителям, только лучше, больше контента)
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с одной стороны логично: межсезонку многие там проводят, ну кроме разве что американцев с австралийцами. плюс арабы конечно же немало подсыпят АТП.
но начало сезона, будет много случайных победителей а ля берси с соком и хачановым.
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Ответ Максим Пестов
Новак перестанет быть обладателем карьерного Мастерса...
Новак едва ли будет играть так долго, максимум, как мне кажется, до 27го.
Но естественно, даже если будет так долго, он пропустит ради ао сей турнир.
Не участвовал, или завершил карьеру раньше, сохранил двойной карьерный 💪🏻💪🏻
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Новак перестанет быть обладателем карьерного Мастерса...
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А куда United Cup денут?
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Мастерсов всегда было 9... но за бешеные дэньги любые традиции полетят нафиг) так и большие шлемы переедут в другие места или прибавятся новые
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