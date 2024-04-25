С 2027 года в Саудовской Аравии будет проходить январский «Мастерс» (Tennis Magazine Italia)
Саудовская Аравия выиграла тендер на проведение 10-го «Мастерса».
Об этом сообщает Tennis Magazine Italia.
По информации издания, турнир будет проводиться на первой неделе сезона с 2027 года.
Кроме того, сообщается, что ATP и WTA формально останутся отдельными организациями, но объединятся на коммерческом и операционном уровнях.
На этой неделе в Мадриде проходит встреча теннисного руководства, на которой обсуждается реформирование календаря и туров в целом.
но начало сезона, будет много случайных победителей а ля берси с соком и хачановым.
Но естественно, даже если будет так долго, он пропустит ради ао сей турнир.
Не участвовал, или завершил карьеру раньше, сохранил двойной карьерный 💪🏻💪🏻