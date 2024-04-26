Алькарас о первом матче против Надаля: «Я был очень напуган и не мог играть»

Теги Рафаэль Надаль ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас вспомнил первый матч против Рафаэля Надаля.

Тогда Алькарас проиграл 1:6, 2:6.

«Если честно, то играть против Надаля очень сложно. Не буду врать, когда мы впервые встретились в 2021-м, то я был очень напуган. Я не мог играть – его присутствие, вся эта атмосфера ощущалась настолько нереально, что было тяжело.

К следующему разу мы многое поняли насчет того, как с этим справляться. Мы теннисисты, мы многому учимся, потому что хотим стать лучшими.

Так что в следующем матче против него я уже не чувствовал такого страха. Я просто хотел победить. Это все, о чем нужно думать, но, честно, это трудно.

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