Надаль о паре с Алькарасом: «Было бы здорово сыграть вместе турнир перед Олимпиадой, чтобы подготовиться»

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Карлос Алькарас Теннис

Рафаэль Надаль рассказал, хочет ли сыграть в паре с Карлосом Алькарасом.

Испанца спросили, могут ли они выступить вместе на Олимпиаде в Париже.

– Карлос вчера сказал, что побоялся попросить вас сыграть с ним в парном разряде на Олимпиаде. Стоит ли ему это сделать?

– Нет, ему даже не надо просить. Мне самому было бы очень интересно. Если не ошибаюсь, ему тоже.

Было бы здорово сыграть вместе турнир перед Олимпиадой, чтобы подготовиться и найти взаимопонимание на корте. Почему бы и нет, если мы оба будем в хорошей форме. У нас есть шанс создать отличную команду и стремиться к хорошим результатам. Это было бы здорово для нас обоих. Думаю, это будет полезно и для испанской сборной.

Посмотрим, как будут развиваться события. Я надеюсь, что буду в достаточной форме, чтобы стать хорошим партнером для него. Уверен, что он будет таким и для меня. Увидим, к чему это приведет. Я надеюсь, что перед этим мы сможем немного поработать вместе.

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2 комментария
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Ответ Вегетарианец_
Вообще-то Рафули не должно быть на ОИ-2024, т.к. он не выполнил обязательные требования ITF - сыграть в Кубке Дэвиса, к тому же, по рейтингу он не входит даже в ТОП-5 среди всех испанских теннисистов. Но, конечно, коррумпированные чиновники сделают все, чтобы отправить Надаля на ОИ, даже в обход правил.
Уже давно придумали на этот случай исключения, не волнуйся)
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