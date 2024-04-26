Надаль о паре с Алькарасом: «Было бы здорово сыграть вместе турнир перед Олимпиадой, чтобы подготовиться»

Рафаэль Надаль рассказал, хочет ли сыграть в паре с Карлосом Алькарасом.

Испанца спросили, могут ли они выступить вместе на Олимпиаде в Париже.

– Карлос вчера сказал, что побоялся попросить вас сыграть с ним в парном разряде на Олимпиаде. Стоит ли ему это сделать?

– Нет, ему даже не надо просить. Мне самому было бы очень интересно. Если не ошибаюсь, ему тоже.

Было бы здорово сыграть вместе турнир перед Олимпиадой, чтобы подготовиться и найти взаимопонимание на корте. Почему бы и нет, если мы оба будем в хорошей форме. У нас есть шанс создать отличную команду и стремиться к хорошим результатам. Это было бы здорово для нас обоих. Думаю, это будет полезно и для испанской сборной.

Посмотрим, как будут развиваться события. Я надеюсь, что буду в достаточной форме, чтобы стать хорошим партнером для него. Уверен, что он будет таким и для меня. Увидим, к чему это приведет. Я надеюсь, что перед этим мы сможем немного поработать вместе.