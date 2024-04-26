Алькарас о травме руки: «Когда играю форхендом, то не чувствую себя комфортно на все 100%»

Карлос Алькарас прокомментировал восстановление после травмы правой руки.

Испанец в первом круге в Мадриде обыграл Александра Шевченко – 6:2, 6:1.

«Последний месяц я действительно работал над резаными, ударами с лета, бэкхендом. Сегодня у меня это неплохо получалось.

Я старался бить справа мягче и больше использовать удар слева. Рука не болит совсем, но я об этом думаю. Когда играю форхендом, то не чувствую себя комфортно на все 100%. Но я все равно рад, что могу быть конкурентоспособным и так».