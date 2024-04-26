Алькарас о травме руки: «Когда играю форхендом, то не чувствую себя комфортно на все 100%»

Теги ATP Mutua Madrid Open Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал восстановление после травмы правой руки.

Испанец в первом круге в Мадриде обыграл Александра Шевченко – 6:2, 6:1.

«Последний месяц я действительно работал над резаными, ударами с лета, бэкхендом. Сегодня у меня это неплохо получалось.

Я старался бить справа мягче и больше использовать удар слева. Рука не болит совсем, но я об этом думаю. Когда играю форхендом, то не чувствую себя комфортно на все 100%. Но я все равно рад, что могу быть конкурентоспособным и так».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Быстро успели Алькатраса поправить)
+1
0
+1
Одной рукой казаха вынес, в общем.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий