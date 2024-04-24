Надаль перед первым матчем в Мадриде: «Я не теряю надежду. В спорте все меняется очень быстро»

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Теннис

Рафаэль Надаль поделился настроем на «Мастерс» в Мадриде.

В первом круге он сыграет с 16-летним Дарвином Бланчем.

«Моя цель на эту неделю – быть на корте и наслаждаться этим настолько, насколько возможно. Я хочу закончить этот турнир живым и получить удовольствие от того, что у меня есть шанс посоревноваться еще раз. Я здесь, даю себе шанс и надеюсь, что дела пойдут в гору. Я не теряю надежду. В спорте все меняется очень быстро». 

О возможных проводах в Мадриде

«Я спокойный человек. Не нужно спрашивать меня о проводах. Организаторы поступят так, как посчитают нужным, меня это устраивает».

Напомним, Надаль проводит последний сезон в карьере.

1 комментарий
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Как же наш Рафа любит языком чесать (а на корте ещё и другое чешет). Все одно и тоже по 100 раз повторяет, да ещё и прибедняется. Раз так все плохо и так болит, давно бы уже завершил карьеру, но нет ведь, рекорд Джоковича не даёт Рафульке покоя.
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