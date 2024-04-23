Беккер о 10-летнем запрете на въезд в Великобританию: «Это чушь, неправда. Делаю все возможное, чтобы поехать на «Уимблдон» в 2025-м»

Теги Уимблдон ATP Борис Беккер Теннис

Борис Беккер надеется получить разрешение на въезд в Великобританию в 2025 году.

В 2022-м он отсидел почти восемь месяцев в британской тюрьме за мошенничество при оформлении процедуры банкротства. После этого он лишился права на въезд в Великобританию.

«Конечно, я скучаю по «Уимблдону». Это мой самый любимый турнир. Я делаю все, чтобы вернуться туда в 2025 году. Такой вариант возможен, но посмотрим, с кем я буду там работать, ведь пока не могу находиться в Великобритании.

10 лет без въезда в Великобританию – это чушь, неправда. После октября 2024-го я могу получить разрешение от Министерства внутренних дел. Решать будут они».

Неизвестный Борис Беккер в двух документалках: зачем прятал лошадь в спальне? как потерял $100 млн? и вводил женщин в депрессию?

Борис Беккер выиграл «Уимблдон» в 17 – и в Германии его полюбили так, что он боялся возрождения нацизма

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий