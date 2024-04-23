Беккер о 10-летнем запрете на въезд в Великобританию: «Это чушь, неправда. Делаю все возможное, чтобы поехать на «Уимблдон» в 2025-м»

Борис Беккер надеется получить разрешение на въезд в Великобританию в 2025 году.

В 2022-м он отсидел почти восемь месяцев в британской тюрьме за мошенничество при оформлении процедуры банкротства. После этого он лишился права на въезд в Великобританию.

«Конечно, я скучаю по «Уимблдону». Это мой самый любимый турнир. Я делаю все, чтобы вернуться туда в 2025 году. Такой вариант возможен, но посмотрим, с кем я буду там работать, ведь пока не могу находиться в Великобритании.

10 лет без въезда в Великобританию – это чушь, неправда. После октября 2024-го я могу получить разрешение от Министерства внутренних дел. Решать будут они».

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