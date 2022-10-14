В Британии выйдет документальный сериал «Взлет и падение Бориса Беккера»

Британский телеканал ITV выпустит документальный сериал о Борисе Беккера. Он будет называться «Взлет и падение Бориса Беккера».

«Борис Беккер прошел по невероятному пути – он появился из ниоткуда, в потрясающе раннем возрасте добрался до вершины на , а в средние годы оказался там, где и представить себя не мог. В тюрьме», – говорится в заявлении канала.

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