В Британии выйдет документальный сериал «Взлет и падение Бориса Беккера»
Британский телеканал ITV выпустит документальный сериал о Борисе Беккера. Он будет называться «Взлет и падение Бориса Беккера».
«Борис Беккер прошел по невероятному пути – он появился из ниоткуда, в потрясающе раннем возрасте добрался до вершины на «Уимблдоне», а в средние годы оказался там, где и представить себя не мог. В тюрьме», – говорится в заявлении канала.
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