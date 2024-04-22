Только четыре теннисистки были моложе Швентек, когда провели 100 недель в статусе №1

Теги Жюстин Энен Мартина Хингис Серена Уильямс Штеффи Граф Мартина Навратилова WTA Моника Селеш Крис Эверт Эшли Барти Ига Швентек Теннис

22-летняя Ига Швентек проводит сотую неделю на первой строчке рейтинга. Полька лидирует с отрывом в 2712 очков.

Она стала первой ракеткой мира 4 апреля 2022-го и провела 75 недель в этом статусе, а затем опустилась до второй строчки 10 сентября 2023-го. После победы на итоговом турнире WTA 6 ноября 2023-го Швентек вернула первую позицию и сейчас находится на ней 25 недель подряд.

За всю историю рейтинга только восемь теннисисток были №1 минимум 100 недель:

Штеффи Граф – 377 недель

Мартина Навратилова – 332 недели 

Серена Уильямс – 319 недель

Крис Эверт – 260 недель

Мартина Хингис – 209

Моника Селеш – 178 недель

Эшли Барти – 121 неделя

Жюстин Энен – 117 недель

Моложе, чем полька, которой 22 года и 10 месяцев, на момент достижения сотой недели в роли первой ракетки были только Мартина Хингис (18 лет, 8 месяцев), Моника Селеш (19 лет, 2 месяца), Штеффи Граф (20 лет), Крис Эверт (22 года, 9 месяцев).

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3 комментария
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С таким туром она влегкую побьет рекорд по неделям
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Ответ Даниил Александров
С таким туром она влегкую побьет рекорд по неделям
То же самое говорили когда играла Граф или Хингис, к примеру.
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