Швентек вошла в топ-5 в истории по проценту повешенных баранок на ТБШ
Первая ракетка мира Ига Швентек в первом круге «Ролан Гаррос» разгромила Кристину Букшу – 6:4, 6:0.
Швентек 16-й раз выиграла сет с баранкой на турнире «Большого шлема». Всего она провела на ТБШ 151 сет, так что 10,6% выиграла со счетом 6:0.
Это пятый показатель в Открытой эре.
Штеффи Граф выиграла с баранкой 10,7% сетов, Моника Селеша – 11,5%, Крис Эверт – 14,3%, а Маргарет Корт – 18,6%.
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