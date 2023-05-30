Швентек вошла в топ-5 в истории по проценту повешенных баранок на ТБШ

Теги Штеффи Граф Ролан Гаррос WTA Моника Селеш Крис Эверт Маргарет Корт Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек в первом круге «Ролан Гаррос» разгромила Кристину Букшу – 6:4, 6:0.

Швентек 16-й раз выиграла сет с баранкой на турнире «Большого шлема». Всего она провела на ТБШ 151 сет, так что 10,6% выиграла со счетом 6:0.

Это пятый показатель в Открытой эре.

Штеффи Граф выиграла с баранкой 10,7% сетов, Моника Селеша – 11,5%, Крис Эверт – 14,3%, а Маргарет Корт – 18,6%.

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