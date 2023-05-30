Швентек вошла в топ-5 в истории по проценту повешенных баранок на ТБШ

Первая ракетка мира в первом круге « » разгромила – 6:4, 6:0.

Швентек 16-й раз выиграла сет с баранкой на турнире «Большого шлема». Всего она провела на ТБШ 151 сет, так что 10,6% выиграла со счетом 6:0.

Это пятый показатель в Открытой эре.

выиграла с баранкой 10,7% сетов, – 11,5%, – 14,3%, а – 18,6%.

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